حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي في مصر

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي 2022 / 2023.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أن ما يجري تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي 2022/2023 لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

وذكر أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي 2022 / 2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزراة على استمرار نظام سنوات الدراسة في مصر كما هو دون أي تغيير، سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تم اتخاذ الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2022 / 2023، المقرر انطلاقه يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، التي يتمثل أبرزها في تجهيز وصيانة المدارس وطباعة الكتب، مع العمل على إعداد جداول الحصص، وتسكين أسماء الطلاب في الفصول الدراسية، فضلاً عن الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة كل الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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