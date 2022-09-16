السودان.. المؤسسة العسكرية ملتزمة بالخروج من المشهد السياسي

المصدر: الخرطوم - البيان

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أعلن نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، قائد قوات الدعم السريع، الفريق الأول محمد حمدان دقلو التزامه الصارم تعهداته السابقة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماماََ لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون.



وكشف دقلو عن اجتماع أمس الخميس بينه وبين رئيس مجلس السيادة، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، جدّدا فيه التزامهما السابق خروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين، وأكد أن الاجتماع مع البرهان أقر بشكل قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنيين.



وأبدى دقلو في تصريح له عممه مكتبه الجمعة تطلعه لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي، مشدداً أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال وخلق البيئة المواتية للتقدم إلى الأمام تحقيقاً لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية مستقرة، ودعا إلى تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظاً على أمن واستقرار البلاد.

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