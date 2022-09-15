ضيافة الداخلية.. "الاستئناف الكويتية" تحكم بحبس عادل الحشاش 15 سنة

المصدر: البيان

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فصلت محكمة الاستئناف الكويتية في القضية المعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، وقضت بأحكام مختلفة بين الحبس والغرامة بحق عدد من المتهمين.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول عادل الحشاش مدة 15 سنة، بدلاً من 30 سنة مع تغريمه 113 مليون دينار، حسب "القبس" الكويتية.

كما قضت بإلغاء حكم الحبس لمدة 10 سنوات بحق متهمين، وقضت لهم بالحبس سنتين مع وقف النفاذ، وقضى الحكم بحبس الشيخ أحمد الخليفة لمدة سنتين مع كفالة 20 ألف دينار لوقف النفاذ. وأيد الحكم أحكام الإدانة بحق آخرين

وكان حكم الاستئناف قد تم النطق به علناً من أمام المنصة بحضور عدد من المحامين، فيما لم يحضر المتهمون من داخل القفص وهو الأمر المعتاد في كافة القضايا.

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