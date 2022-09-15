مقتل 6 أشخاص بانهيار مبنى في عمّان

المصدر: (عمان - وكالات)

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قال مسؤولون بالأردن، أمس، إن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن عشرة حوصروا تحت أنقاض مبنى انهار في العاصمة عمان، في كارثة تأكد فيها مقتل ستة أشخاص.

وكان 25 شخصاً على الأقل في مبنى سكني متهدم في عمان، عندما انهار، وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل الشبول، خلال زيارة للموقع في حي اللويبدة: إن هناك ما لا يقل عن عشرة أشخاص تحت الأنقاض، مضيفاً: إن هناك مؤشرات على وجود أحياء.

وقام عمال الدفاع المدني طيلة الليل بإزالة الأسطح الخرسانية المنهارة، ورفع الأنقاض في محاولة للبحث عن ناجين، وقالت مصادر طبية، إنه تم انتشال ما يقرب من 12 شخصاً حتى الآن، من بينهم عدد من الإصابات الخطيرة.

وقال مدير الدفاع المدني حاتم جابر للصحافيين: إن فرق الإنقاذ تفترض أن المحاصرين لا يزالون أحياء، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 350 يشاركون في عملية الإنقاذ إضافة لطائرات مسيرة وكلاب بوليسية.

من جهته، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى «مواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض»، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

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