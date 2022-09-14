العاهل الأردني يترجّل من سيارته لتحيّة وشكر رقيبة سير .. فيديو

المصدر: البيان

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ترجل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من سيارته، لتحية إحدى رقيبات السير من مديرية الأمن العام الأردني، وشكرها على أدائها المتميز.

وقال الملك للضابطة “علا الجالودي” بعد أن أوقف موكبه الرسمي خلال مسيره بالعاصمة الأردنية عمّان، والتي كان قد التقاها سابقاً في الميدان: "رفعتي معنوياتي اليوم".

والملازم الجالودي عرف عنها نشاطها وحيوتها وضحكتها، التي لا تفارقها خلال تنظيمها للسير في شوارع العاصمة عمان، الأمر الذي لفت انتباه الكثير من العمانيين.

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