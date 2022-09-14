تونس.. إحباط 34 محاولة للهجرة غير الشرعية

المصدر: (تونس - د.ب.أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، إن وحدات تابعة للحرس البحري أحبطت 34 محاولة لاجتياز الحدود البحرية في رحلات للهجرة غير الشرعية وضبط أكثر من 500 شخص في ليلة واحدة.

وأوقف الحرس البحري 554 شخصاً في رحلات سرية على طول السواحل مع مصادرة 17 مركباً بحرياً و14 محركاً، وفق ما أفاد به المتحدث حسام الجبابلي. ومن بين الموقوفين 377 مهاجراً ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وتستمر موجة الهجرة الجماعية من تونس بوتيرة متفاقمة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز