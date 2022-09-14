السودان.. تأجيل انطلاق العام الدراسي بسبب الفيضان

المصدر: (الخرطوم - د.ب.أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن وزير التربية والتعليم السوداني المكلف، محمود سر الختم الحوري، تأجيل انطلاقة العام الدراسي الجديد، 2022 ــ 2023 في البلاد إلى الثاني من أكتوبر المقبل، بحسب ما أوردته صحيفة «الانتباهة» على موقعها الإلكتروني.

وجاء الإعلان في تصريح صحافي عقب اجتماع قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء، حيث أوضح المسؤول أن تأجيل العام الدراسي جاء بسبب الظروف المحيطة بالولايات المتأثرة بالسيول والفيضانات، وذلك لإتاحة الفرصة لها لوضع المعالجات المطلوبة للمدارس المتأثرة بالسيول والتي يبلغ عددها نحو 623 مدرسة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز