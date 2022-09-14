سوريا تحت تهديد «الكوليرا»

المصدر: الحسكة – عبدالله رجا

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بات مرض الكوليرا حديث الشارع السوري منذ أيام بعد اكتشاف إصابات في مناطق سورية عدة.

ورغم أن عدد الحالات المرصودة بالمرض والوفيات لا يزال محدوداً، إلا أن سرعة تفشي هذا المرض تدق ناقوس الخطر وسط ضعف البنية الصحية في كل المناطق السورية، التي تعاني أساساً من موجة جفاف قاسية إثر تداعيات التغير المناخي.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من أن خطر انتشار مرض الكوليرا في سوريا «مرتفع للغاية» بعد الإعلان منذ نهاية الأسبوع الماضي عن تسجيل إصابات في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ العام 2009. وقالت المنظمة: «تم الإبلاغ عن حالات مؤكدة عبر اختبارات تشخيص سريع في حلب والحسكة (شمال شرق) ودير الزور والرقة».

ونبهت إلى أن «خطر انتشار الكوليرا إلى محافظات أخرى مرتفع للغاية».

وأحصت وزارة الصحة السورية وفاة شخصين، إضافة إلى 26 إصابة مثبتة، غالبيتها الساحقة في محافظة حلب، بعدما كانت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا أفادت السبت عن تسجيلها ثلاث وفيات و«إصابات بكثرة» في مناطق سيطرتها في الرقة والريف الغربي لدير الزور شرق.

مياه ملوثة

وتشير مصادر طبية في شمال شرق سوريا إلى أن انقطاع المياه في تلك المناطق (محافظة الحسكة وريفها)، منذ حوالي شهرين من جانب فصائل مسلحة، واستخدام المياه من مصادر غير صحية من شأنه أن يفتح الباب أمام سرعة تفشي الكوليرا.

وبحسب الجهات الصحية في مناطق شمال شرق سوريا فإن السبب وراء انتشار الكوليرا هو استخدام المياه غير الصالحة للاستخدام، ما يضع سوريا أمام مخاطر جديدة في ظل تراجع القطاعات الصحية وشح المياه في كل المناطق السورية.

وقال مدير مكتب المياه، في مجلس الرقة المدني، حسين الجرجب، في تصريح لوكالة «نورث برس» إن إدارة المدينة كثفت من مراقبة المياه وتعقيمها، واتخاذ إجراءات احترازية إضافية خصوصاً تجاه مياه الشرب التي تضخ من نهر الفرات، وهي مياه غير صالحة للشرب بسبب التلوث الكبير في مجرى النهر.

قلق أممي

من جهتها، تحركت الأمم المتحدة لمواجهة هذا الوباء الذي بدأ ينتشر في العديد من المناطق السورية، داعية إلى تمويل عاجل لاحتواء تفشي «الكوليرا».

مؤكدة أن مصدر العدوى مرتبط بشرب مياه غير آمنة من نهر الفرات. وأعرب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، عمران رضا، عن قلقه الشديد إزاء تفشي «الكوليرا» المستمر في سوريا، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لمنع مزيد من الإصابات والوفيات.

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