ثأر عمره 60 عاماً

المصدر: عدن - البيان

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لقي زعيم قبلي في اليمن ونجله مصرعهما على يد مسلحين من قبيلة أخرى في قضية ثأر مضى عليها 60 عاماً، وفق مصادر قبلية في جنوب صنعاء، في حين نفذ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة في أحد أحياء مدينة إب على خلفية مهاجمة إحدى الدوريات.

وذكرت قبيلة الحداء أن أحد زعمائها ويدعى يحيى الفراصي ونجله، قتلا على خلفية ثأر قديم، وحملت الجهات المسؤولة مسؤولية حماية المواطنين ووجهاء المحافظة في مدينة ذمار والمديريات التابعة لها. ووفق مصادر قبلية فإن مسلحين قبليين نصبوا كميناً للرجل ونجله بالقرب من مبنى النيابة العامة وسط مدينة ذمار الخاضعة لسيطرة الحوثيين وأطلقوا على السيارة التي كانا يستقلونها وابلاً من النيران فقتلا على الفور.

وقالت إن الجريمة ارتكبت على خلفية قضية ثأر بين آل الفراصي وآل المار مضى عليها حوالي 60 عاماً، وقد تجدّد القتال بين الطرفين منذ 10 سنوات، وقتل مسلحون من آل الفراصي زعيم القبيلة الأخرى عبدالوهاب المار وسط مدينة ذمار.

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