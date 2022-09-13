الرئيس المصري يصل قطر لأول مرة منذ توليه منصبه

المصدر: وكالات

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وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة اليوم (الثلاثاء) في زيارة تستمر ليومين هي الأولى له منذ توليه منصبه في 2014.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إنّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "تقدم مستقبلي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، لدى وصوله في زيارة رسمية للبلاد".

ووفق ما نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي على حسابه بموقع "فيسبوك" اليوم، كان في استقبال السيسي، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وهذه هي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى قطر، وتأتي تلبيةً لدعوة من الشيخ تميم، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية .

وصرح المتحدث، في بيان سابق نشره على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم، بأن الزيارة "تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة".

وسيبحث الرئيس المصري مع أمير دولة قطر "أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين ، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي".

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