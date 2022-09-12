السودان.. شمال كردفان الأعلى في حصيلة «وفيات الأمطار»

المصدر: (الخرطوم- وكالات)

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أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان أن عدد ضحايا الأمطار والسيول ارتفع إلى 118 حالة وفاة، ومثلهم من المصابين.

وأفاد عميد شرطة عبد الجليل عبد الرحيم عبد الرحمن، الناطق الرسمي باسم المجلس، بوفاة 118 شخصاً، وإصابة 118 آخرين، بمختلف أنحاء البلاد نتيجة الأمطار والسيول والفيضانات، التي تشهدها البلاد في هذه الأيام. وكشف أيضاً عن انهيار 42238 منزلاً انهياراً كلياً، و64109 منازل انهياراً جزئياً، بجانب تضرر 347 مرفقاً و261 من المتاجر والمخازن، وأشار المجلس إلى أن أعلى حالات الوفاة سجلت بشمال كردفان (26 حالة)، وأعلى إصابات بجنوب كردفان بـ49 إصابة.

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