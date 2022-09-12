أبو الغيط: «كوب 27» فرصة لطرح أولوياتنا

المصدر: (القاهرة - وام)

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن قمة المناخ المقبلة فرصة فريدة لإعداد طرح كامل لأولوياتنا، مشيراً إلى أن المنطقة العربية بالرغم من أنها تساهم بنسبة ضئيلة في التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، إلا أنها الأكثر تأثراً بهذه التغيرات، حيث تعاني المنطقة نقصاً مائياً واضحاً.

وقال في كلمته خلال الجلسة الأولى من فعاليات منتدى «البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 27)»، إن العالم لا يزال يعاني وضعاً متردياً أثر على التنمية، حيث خلفت جائحة كورونا وما تلاها من أزمات تركة كبيرة.. لافتاً إلى أن الأرقام أصدق بياناً، حيث تشير المؤشرات إلى تضخم الديون، وخصوصاً على الصعيد العربي، والذي تأثر بشكل أكبر بهذه الأزمات.. كما أضافت الأزمات الأخيرة أعباء إضافية إلى الأزمات التي تعانيها بالفعل.

وأضاف إنه عندما بدأت الأزمة الأوكرانية أثرت بشكل ملحوظ على سوق الإمدادات الغذائية والطاقة، حيث إن المنطقة العربية تحظى بثلث الصادرات الروسية - الأوكرانية، والمتابع لأزمة الغذاء العربية يرى أنها ستستمر لفترة. وأوضح أنه لا يمكن تحسين مجال الغذاء إلا بتحسين مصادر المياه وتجاوز السياسات التقليدية واستبدالها بنظرة أوسع شمولية لتحقيق الإدارة المتكاملة لهذه الأزمات.. مؤكداً أن مجابهة التحديات الحالية تحتاج تعاوناً عربياً عن طريق تقاسم الأعباء وتبادل الخبرات.

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