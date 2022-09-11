منظمة حقوقية: الحوثيون يحتجزون 400 طفل بمعسكر للتجنيد

المصدر: عدن - البيان

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ذكرت منظمة يمنية أن الحوثيين يحتجزون 400 طفل في معسكر للتجنيد في مدينة الصالح شمالي مدينة تعز وأنها تتهيأ لنقلهم إلى مركز تدريبي آخر في محافظة ذمار نهاية الأسبوع الجاري.

وحسب منظمة «ميون» التي تعمل على ملف قضايا انتهاك حقوق الأطفال فإن من بين المحتجزين طفل يُدعى عبدالله علي أبوزيد (13 عاماً) يتيم الأم من مديرية الحشاء في محافظة الضالع تم نقله إلى المعسكر ورفض الحوثيون تسليمه لذويه وقالت إن على قادة الحوثيين سرعة الإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين وإعادتهم إلى أهاليهم فوراً، والالتزام بالاتفاق الذي أبرمته مع الأمم المتحدة، الذي يلزمهم إنهاء تجنيد الأطفال في صفوفهم خلال ستة أشهر.

وكانت تقارير حقوقية رصدت تجنيد الحوثي أكثر من 30 ألف طفل أغلبهم تحت سن الـ15عاماً، عبر استمالة الأهالي ودفع الأموال لهم واستغلال حاجاتهم المادية، أو من المساجد حيث يتم غسل أدمغة المراهقين، وعبر ما تسمى «المحاضرات الثقافية» التي يتم من خلالها تعبئتهم بالفكر الطائفي المتطرف وحضهم على القتال.

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