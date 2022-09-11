مشاورات في موريتانيا استعداداً للاستحقاقات المقبلة

المصدر: نواكشوط، تونس- الحبيب الأسود

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أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، أن حصيلة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي نظمته، أمس السبت، مع عدد من الأحزاب السياسية، بخصوص الانتخابات المقبلة، سيتم اعتمادها في اجتماع مماثل، من المنتظر تنظيمه خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الوزارة أن 24 حزباً سياسياً، من الأغلبية والمعارضة، من أصل 25 تمت دعوتها، شاركت في اجتماع يرمي إلى التوصل لآلية مشتركة لحوصلة الردود المقدمة من طرف الأحزاب المذكورة، وصياغة ما سيتم الاتفاق عليه من توصيات، في ما يتعلق بالتحضير التشاركي للانتخابات المقبلة.

وتميز الاجتماع بالاستماع للردود المقدمة من طرف الأحزاب، حول مقترحات الحكومة، وصياغة ما سيتم الاتفاق عليه من توصيات، في ما يتعلق بالتحضير التشاركي للانتخابات البرلمانية و(الجهوية) والبلدية المقبلة.

ولوحظ أن حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية المعارض، بقيادة النائب البرلماني إبراهيم الشيخ مختار، غاب عن اجتماع السبت، بعدما أعلن مقاطعته لمسار التشاور الذي دعت له وزارة الداخلية، فيما أكد مراقبون، أن غياب الحزب لن يؤثر في المسار، ولا آلية التشاور وأهدافها، انطلاقاً من أن أغلب الأحزاب الفاعلة في المشهد السياسي، أبدت حماستها للمشاركة.

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