السيسي ينعى إليزابيث الثانية ويؤكد ثقته بتشارلز الثالث

المصدر: البيان

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أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن بالغ حزنه لوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وتقدَّم السيسي بخالص العزاء للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة، قائلاً عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أتقدم بخالص العزاء، باسمي وباسم شعب مصر، للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة».

وأكد الرئيس المصري عزمه العمل مع الملك تشارلز لتعزيز علاقات مصر وبريطانيا والشعبين الصديقين.

وأضاف: «عزائي للأمة البريطانية في هذا المصاب الجلل»، مؤكداً ثقته الكاملة بقدرة الملك تشارلز على سد الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية.

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