مقتل 20 جندياً و6 إرهابيين باليمن

المصدر: (عدن - البيان، أ.ف.ب)

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قتل 20 جندياً من الجيش اليمني و6 من عناصر«القاعدة» في هجوم للتنظيم الإرهابي استهدف موقعاً أمنياً في محافظة أبين جنوبي اليمن أمس.

وأفاد المسؤولون الأمنيون الحكوميون أنّ عناصر «القاعدة» هاجموا الموقع التابع لقوات «الحزام الأمني» النافذة في محافظة أبين الجنوبية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت حوالي ثلاث ساعات.

وحسب مصادر أمنية، فقد استخدم المهاجمون آليات عسكرية وقذائف ار بي جي وأسلحة خفيفة، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تواصل تمشيط منطقة الوادي التي ينشط فيها عناصر «القاعدة». وتعهدت القوات بأن تستمر في ملاحقة العناصر الإرهابية أينما وجدت.

حيث بدأت وحدات من قوات مكافحة الإرهاب الانتشار في المحافظة بعد أن استهدفت هذه العناصر دوريات عسكرية واختطفت ستة من العاملين في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الأمنية ولا تزال ترفض إطلاق سراحهم وتطالب بفدية مالية.

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