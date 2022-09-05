مصر.. تعيين متحدث رسمي جديد لوزارة الخارجية

المصدر: البيان

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أصدر وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين، قرارا بتعيين أحمد أبو زيد متحدثاً رسمياً باسم وزارة الخارجية ومديرا لإدارة الدبلوماسية العامة.

وذلك خلفا للسفير أحمد حافـظ الذي سبق صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيرا لدى كندا، حيث سيتوجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى العاصمة الكندية لتولي مهام منصبه الجديد، بعدما أمضى نحو 4 أعوام متحدثا باسم الخارجية المصرية.

وكان أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي الجديد، قد عاد مؤخرا إلى القاهرة عقب انتهاء مهمته كسفير لمصر لدى كندا.

شغل أحمد أبو زيد في السابق منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وعمل مستشارا بسفارة مصر في واشنطن والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك والقنصلية العامة لمصر في سان فرانسيسكو بالساحل الغربي للولايات المتحدة، فضلا عن خدمته الممتدة لأكثر من 10 سنوات بمكتب وزير الخارجية.

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