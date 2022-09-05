الحكومة اليمنية: الحوثيون مستمرون في تهديد الملاحة الدولية

المصدر: عدن - وكالات

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جددت الحكومة اليمنية اتهامها للحوثيين، بتهديد الملاحة الدولية، عبر مواصلة زرعها الألغام البحرية في ممر التجارة الدولية.

وقال وزير الدفاع اليمني محسن الداعري: إن الحوثيين مستمرون في تهديد أمن الملاحة الدولية، بزرعها الألغام البحرية المهددة لحركة التجارة العالمية. وأكد الداعري، خلال تفقده، أول من أمس، قيادة القوات البحرية، والقاعدة البحرية في عدن، ضرورة رفع الجاهزية العسكرية، لمواجهة التحديات ومحاربة كل أنواع التهريب، وأشار إلى حرص المجلس الرئاسي على إعادة بناء القوات البحرية، بما يمكنها من حماية السواحل اليمنية، وتأمين الملاحة الدولية.

وحذرت الحكومة اليمنية مراراً من التهديد الخطير وغير المسبوق، الذي باتت تشكله الألغام البحرية الحوثية على سلامة السفن التجارية، وأمن حركة الملاحة في الممرات الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما تسببت الألغام البحرية، التي يزرعها الحوثيون بمقتل عشرات الصيادين في السواحل اليمنية. وتوقفت نتيجة تلك الألغام حركة الصيد في العديد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر، التي تعتمد على مهنة الصيد.

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