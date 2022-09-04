بايدن يدعو الساسة العراقيين إلى الحوار لتجاوز الأزمة

المصدر: وام

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دعا الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية لتجاوز الأزمة والمضي قدما لترسيخ أمن العراق واستقراره.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي في بيان إن الكاظمي استقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والوفد المرافق لها حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في العراق، ودور الحكومة في مواجهة التحديات، وجهودها لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة عبر إطلاق مبادرات عدّة لحوار وطني شامل بين جميع القوى الوطنية السياسية".

وبحسب البيان، فقد "تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت ليف "دعوة الرئيس بايدن جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية؛ لتجاوز الأزمة، والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره وعلى "مواصلة الإدارة الأمريكية دعم العراق، وتعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين".

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