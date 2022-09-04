أبو الغيط يدعو لدعم السودان في مواجهة كارثتي السيول والفيضانات

المصدر: ​وام

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أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن التضامن الكامل للجامعة مع النداء الذي أطلقه السودان إلى جميع المنظمات العربية والدولية لمساعداته في مواجهة كوارث السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد.

​وشدد أبو الغيط في بيان اليوم على خطورة الوضع الإنساني وضرورة الاستجابة والتحرك العاجل على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية لإنقاذ الشعب السوداني من تداعيات تلك الأزمة الإنسانية الخطيرة.

​من جهته، قال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن الجامعة العربية تتواصل مع الجهات السودانية المعنية في الوقت الراهن من أجل وضع خطة استجابة عاجلة لمواجهة الفجوة القائمة بين حجم الأضرار التي سببتها الكارثة ومستوى الاستجابة الحالية من جانب المجتمع الدولي.

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