مجلس الأمن يدين العنف في العراق

المصدر: بغداد - د.ب.أ

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أدان أعضاء مجلس الأمن أعمال العنف في أنحاء العراق الاثنين والثلاثاء الماضيين، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء ما ورد عن سقوط قتلى وجرحى، مشيرين إلى جهود الحكومة العراقية لاستعادة النظام.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى التزام الهدوء وضبط النفس ورحبوا ببيانات الأطراف التي تدعو الجميع إلى الامتناع عن المزيد من العنف، وحضوا جميع الأطراف على حل خلافاتهم السياسية سلمياً، واحترام سيادة القانون، والحق في التجمع السلمي، والمؤسسات العراقية، وتجنب العنف. كما حض أعضاء مجلس الأمن بقوة جميع الأطراف والجهات الفاعلة على الانخراط، دون مزيد من التأخير، في حوار سلمي وبناء للمضي قدماً في الإصلاحات ورسم طريق بناء للمضي قدماً.

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