مقتل 3 إرهابيين بعملية ميدانية في تونس

المصدر: تونس - أ.ف.ب

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أعلن الجيش التونسي أمس القضاء على ثلاثة مقاتلين من فصيل موالٍ لتنظيم داعش الإرهابي خلال عملية في منطقة القصرين غربي البلاد. وقالت وزارة الدفاع في بيان إنها تمكنت خلال «عملية ميدانية» مشتركة مع قوات الأمن والحرس في مرتفعات جبل السلوم من «القضاء على ثلاثة إرهابيين تابعين لتنظيم جند الخلافة».

وأضافت إن «العمليات جارية لتعقب ما تبقى من العناصر الإرهابية للتنظيم المذكور»، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قوات الجيش والأمن. من جهتها أفادت وزارة الداخلية بأن «عمليات التمشيط متواصلة للبحث عن عنصر إرهابي رابع» كان برفقة المجموعة.

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