حصيلة سيول السودان ترتفع إلى 105 وفيات

المصدر: الخرطوم - وكالات

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أعلن الدفاع المدني السوداني، اليوم الجمعة، أن السيول التي ضربت البلاد تسببت إلى غاية الآن بمقتل 105 وإصابة 99 شخصاً وتدمير أكثر من 34 ألف منزل.

وكان مجلس الوزراء السوداني، أعلن حالة الطوارئ في 6 ولايات «محافظات» بالبلاد، على خلفية السيول والأمطار الغزيرة.

وتتمثل هذه الولايات في نهر النيل بالشمال، والجزيرة بالوسط، والنيل الأبيض وغرب كردفان بالجنوب، وجنوب دارفور بالغرب وكسلا بالشرق.

كما أعلنت الأمم المتحدة، في 14 أغسطس الماضي، تضرر نحو 136 ألف سوداني بمختلف مناطق البلاد جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو الماضي.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر من كل عام، وتتساقط عادة أمطار غزيرة خلال هذه الفترة.

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