الأردن يخصص أكثر من 200 مليون دولار لتطوير معبر الملك حسين الحدودي

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أعلن وزير النقل الأردني وجيه عزايزة أمس أن بلاده ستخصص أكثر من 200 مليون دولار لتطوير معبر الملك حسين الحدودي مع إسرائيل والذي يستخدمه الفلسطينيون للوصول إلى المملكة ثم للسفر إلى الخارج.

وقال عزايزة خلال اجتماعه بوزير النقل والمواصلات الفلسطيني عاصم سالم، «هناك مساعٍ حكومية للإسراع بطرح عطاء قريب لتطوير المقر الدائم لجسر الملك حسين بقيمة 150 مليون دينار (211 مليون دولار)، بهدف تسهيل حركة السفر وتبديد المعيقات». وأكد أن المملكة حريصة على تسهيل إجراءات سفر الفلسطينيين». (عمّان ـ أ.ف.ب)

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