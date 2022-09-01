خلال مكالمة هاتفية مع الكاظمي.. بايدن يدعو إلى "حوار وطني" في العراق

المصدر: أ ف ب

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دعا الرئيس الامريكي جو بايدن أمس الأربعاء القادة السياسيين العراقيين الى الشروع في "حوار وطني" بهدف معالجة الأزمة السياسية القائمة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحسب ما أفاد البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن والكاظمي "رحبا بعودة الأمن الى الشارع ودعوا جميع القادة العراقيين الى البدء بحوار وطني يهدف الى بناء حل مشترك، في إطار الدستور والقوانين العراقية".

وأثنى بايدن على "القيادة الشخصية" للكاظمي وجهوده لـ "حفض التوترات في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن دعمه لـ "عراق سيد ومستقل".

وأخفق العراق في تشكيل حكومة منذ انتخابات أكتوبر.

وكان الكاظمي قد دعا منتصف أغسطس قادة القوى السياسية الى "حوار وطني"، على الرغم من عدم موافقة التيار الصدري على المشاركة.

وتصاعد التوتر بشكل حاد الاثنين مع اقتحام أنصار التيار الصدري للمنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، ما أدى الى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 30 شخصا.

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