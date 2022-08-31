مسؤول يمني يحذر من تزايد حالات حمى الضنك

المصدر: تعز - د.ب.أ

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أعلن مسؤول يمني، اليوم الأربعاء، رصد خمس وفيات وأكثر من 3300 إصابة بمرض حمى الضنك في مدينة تعز جنوب غربي البلاد، منذ بداية العام الجاري.

وقال تيسير السامعي نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز، إن السلطات المحلية «رصدت ثلاثة آلاف و381 حالة إصابة بمرض حمى الضنك في مدينة تعز مركز المحافظة، منذ بداية العام».

وأضاف السامعي «إنه تم كذلك تسجيل خمس وفيات في المدينة بالمرض ذاته».. وحذر السامعي من أن «حالات حمى الضنك في تزايد مستمر بسبب موسم الأمطار الذي بدأ بشدة في مختلف المحافظات منذ أسابيع». وشدد أن «انتشار حمى الضنك يحتاج إلى تدخل سريع من قبل السلطات المحلية والحكومية والمنظمات الدولية». وقبل أيام، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، من أن «الأمطار الغزيرة والفيضانات باليمن، فاقمت انتشار الأمراض الموسمية والمنقولة بالمياه مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا». وأضافت اللجنة إن «هذه الأمراض لا تنفك تحصد أرواح الكثيرين في بلد لا تتجاوز نسبة المرافق الصحية التي تعمل 51 في المئة».

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