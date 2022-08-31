انخفاض معدلات النزوح في اليمن بنسبة %59

المصدر: (عدن - البيان)

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ذكر مكتب المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أنه وبفضل الهدنة، التي ترعاها الأمم المتحدة، منذ مطلع أبريل الماضي انخفضت معدلات النزوح الداخلي بنسبة 59‎‎%، وأن حالات النزوح الجديدة مرتبطة بشكل أساسي، بسبب الأمطار والفيضانات.

وفي تقرير حديث ذكرت المنظمة أنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2022، تتبعت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن نزوح 2.052 أسرة (12.312 فرداً) مقارنة بـ 4.950 أسرة في الربع الأول من العام الحالي، ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة 59 في المائة، منذ بداية الفترة المشمولة بالتقرير، وقالت: إن عدد حالات النزوح الجديدة انخفضت بسبب دخول أطراف النزاع هدنة بدأت في اليوم الثاني من أبريل.

وحسب المنظمة فقد كانت المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن نتيجة للنزاع هي السبب الرئيسي للنزوح، حيث شكلت 79 في المائة (1.618 أسرة) من الإجمالي أسباب النزوح، تليها الأسباب الاقتصادية المتعلقة بالنزاع، وشكلت 21 في المائة (434 أسرة).

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