الرئيس العراقي: إجراء انتخابات تشريعية مبكرة "يمثل مخرجاً للأزمة"

المصدر: أ ف ب

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اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة "يمثل مخرجاً للأزمة" في بلاده التي شهدت اشتباكات دامية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال صالح في خطاب متلفز بعد ساعات من انتهاء المواجهات، التي خلفت 30 قتيلا في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية إن "إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للازمة الخانقة في البلاد عوضًا من السجال السياسي أو التصادم والتناحر".

وأشار إلى أنها "تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين"، بدون أن يحدد موعدها.

ويتعين حل البرلمان أولاً قبل تنظيم الانتخابات التشريعية. ولا يمكن حل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وفقًا للدستور. ويمكن أن يتم بناءً على طلبٍ ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

جاء خطاب برهم صالح بعد ساعات من انتهاء الاشتباكات الدامية التي وقعت في بغداد.

وشكلت هذه الاشتباكات ذروة الأزمة التي يمر بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.

فشل أقطاب السياسة العراقية في الاتفاق على اسم رئيس جديد للحكومة، كما فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد. وبذلك لم تشكل حكومة جديدة ولم يتم انتخاب رئيس للبلاد منذ الانتخابات البرلمانية.

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