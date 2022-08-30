تحت طائلة «التبرؤ» منهم.. «الصدر» يدعو مؤيديه للانسحاب من كل أنحاء العراق خلال 60 دقيقة

المصدر: وكالات

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أمهل الزعيم العراقي مقتدى الصدر أنصاره ستين دقيقة للانسحاب من الشوارع من كل أنحاء العراق تحت طائلة "التبرؤ" منهم، بعد يومين من المواجهات بينهم وبين فصائل أخرى وقوى أمنية أوقعت 23 قتيلا.

وقال الصدر في مؤتمر صحافي عقده في النجف "إذا لم ينسحب كل أعضاء التيار الصدري خلال ستين دقيقة من كل مكان، حتى من الاعتصام، أنا أبرأ منهم"، مضيفا "بغض النظر من كان البادىء أمس (الاثنين)، أمشي مطأطا الرأس وأعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث".

ووجه مقتدى الصدر الشكر لقوات الأمن على عدم الانحياز إلى أي جانب في أحداث العنف الأخيرة.

و أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى، اليوم الثلاثاء، بدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى وقف العنف، مؤكدا أنها "تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي" .

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم، إن كلمة مقتدى الصدر "تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والأمني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الأزمات.

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