السفير السعودي في بيروت: ندعم وحدة اللبنانيين

المصدر: (بيروت- د.ب.أ)

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أكد وليد بخاري، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، أن بلاده تدعم تعزيز الوحدة والتقارب بين اللبنانيين.

وقال السفير بخاري، خلال لقائه مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان: إن المملكة «ترفض مُحاولات استغلال الإسلام كغطاء لأغراض سياسية تؤجج الكراهية والتطرف والإرهاب».

وأكد أن «مُفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان هو من أبرز رموز الوحدة الوطنية في لبنان، والمملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على كل المقامات، والمواقع الدينية الإسلامية والمسيحية، فهي المؤتمنة على وحدة لبنان وعروبته وعيشه المشترك».

بدوره، أشاد المفتي دريان «بجهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ وتأصيل ثقافة الوسطية والاعتدال، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ونصرة الحق والعدل في العالم»، مثنياً «على دور المملكة في احتضان ورعاية الشؤون العربية والإسلامية وعنايتها الخاصة بالشأن اللبناني، وحرصها على جميع اللبنانيين، لتعزيز أمن وسلامة واستقرار لبنان».

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