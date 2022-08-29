العراق: إعلان حظر التجوّل في جميع أنحاء البلاد من السابعة مساءً

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش العراقي اليوم الاثنين حظر تجول في كافة أنحاء البلاد اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً (16,00 ت غ) "وحتى إشعار آخر"، بعدما اقتحم مئات من أنصار الزعيم مقتدى الصدر قصر الحكومة في بغداد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في تغريدة "حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الى إشعار آخر". وكانت قد سُمعت أصوات إطلاق نار بعد الظهر في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في بغداد حيث سادت الفوضى عقب إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

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