فيضانات السودان.. حصيلة جديدة للضحايا ومنسوب النيل ارتفع بشكل كبير

المصدر: الخرطوم - البيان،وكالات

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أعلنت السلطات السودانية، الأحد، ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي تضرب البلاد لتلامس 100 وفاة، في وقت تحذر السلطات من اتساع نطاق المناطق المتضررة.

وقال المجلس القومي للدفاع المدني في السودان في بيان إن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 99 قتيلاً ونحو 94 إصابة.

وتفوق الحصيلة الجديدة عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم في الفيضانات التي ضربت البلاد العام الماضي.

وإلى جانب الخسائر البشرية، قالت الخرطوم إن الفيضانات ألحقت أضراراً مادية كبيرة، إذ دمرت بشكل كامل تجاوز 18 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد، بينما تضرر ما لا يقل عن 25 ألف منزل بشكل جزئي.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى تضرر أكثر من 146 ألف شخص جراء الفيضانات.

في الأثناء، أكد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أن بلاده تمر بظرف استثنائي في هذه المرحلة من الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن منسوب النيل ارتفع بشكل كبير بسبب السيول والأمطار. وأضاف في مؤتمر صحافي أن الأجهزة المعنية تعمل على تصريف مياه الأمطار من أحياء العاصمة، مشيراً إلى أن السيول هدمت 86 منزلاً في غرب أم درمان.

في خضم الكارثة، تواصل القوات المسلحة السودانية إرسال المساعدات لمناطق نائية في ولاية الجزيرة والمناقل وشرق السودان المتضررة من السيول والفيضانات.

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