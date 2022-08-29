«مسام» ينزع 1167 لغماً حوثياً في أسبوع

المصدر: الرياض - البيان

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أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام انتزاع، 1167 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس الجاري، زرعها الحوثيون في مختلف محافظات اليمن.

وذكر بيان للمركز أنه انتزع 11 لغماً مضاداً للأفراد، و486 لغماً مضاداً للدبابات، و662 ذخيرة غير متفجرة، و8 عبوات ناسفة، ليرتفع عدد الألغام التي تم نزعها خلال شهر أغسطس إلى 3.709 ألغام.. في حين بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 356 ألفاً و024 لغماً زرعها الحوثيون بعشوائية في مختلف المناطق والمحافظات التي دخلوها.

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