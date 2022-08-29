ألغام الحوثي تقتل 168 يمنياً خلال 4 شهور

المصدر: عدن- البيان

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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» من المخاطر المتزايدة للألغام الأرضية، والقذائف غير المتفجرة على حياة الأطفال في اليمن، ودعت إلى العمل الجاد من أجل تجنيبهم ويلات مخاطر هذه الألغام والقذائف غير المنفجرة، التي خلفتها الحرب.

وخلال زيارة حنان سليمان، نائبة المدير التنفيذي لليونيسيف مركز إعادة التأهيل والأطراف الصناعية في ‎عدن قالت: إن أكثر من 10 آلاف ‎طفل قتلوا أو أصيبوا، بسبب النزاع في ‎اليمن، وناشدت جميع أطراف النزاع ‎حماية الأطفال والمدنيين أينما كانوا، وإزالة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.

ورغم تراجع أعداد الضحايا بين المدنيين مع سريان الهدنة، إلا أن الألغام واصلت حصد الأرواح في عدة محافظات، وفق ما ذكره المرصد اليمني للألغام، الذي وثق خلال فترة الهدنة من 2 أبريل الماضي حتى الأول من أغسطس الجاري سقوط 168 ضحية من المدنيين نتيجة ‎الألغام، التي زرعها الحوثيون والمقذوفات من مخلفات الحرب في مناطق واسعة من البلاد.

وحسب المرصد فإن الضحايا 57 قتيلاً، من بينهم 28 طفلاً، و4 نساء، إضافة إلى 111 جريحاً، بينهم 47 طفلاً و8 نساء، حيث احتلت محافظة الحُديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين المرتبة الأولى في عدد الضحايا بـ 69 ضحية بين قتيل وجريح، وجاءت محافظة ‎تعز في المرتبة الثانية بعدد 26 ضحية، فيما توزع بقية الضحايا على محافظات حجة، والبيضاء وصعدة والجوف ومأرب ولحج، وفي مديرية نهم في محافظة صنعاء.

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