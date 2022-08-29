الغموض عنوان المرحلة في لبنان

المصدر: بيروت - وفاء عواد

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تحت ضغط لعبة «شدّ الحبال» على حلبة الترسيم البحري مع إسرائيل، والخشية من انزلاق الحرب النفسيّة إلى حرب عسكرية ضارية، ستشكل حال وقوعها «مأساة للدولة اللبنانية ومواطنيها»، كما توعّد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أخيراً، في معرض تطرّقه إلى احتمال أن «يجرّ حزب الله إسرائيل إلى صراع مسلّح»، فإنّ أبرز ما بيّنته التطوّرات المتّصلة بهذا الملفّ، في الساعات الأخيرة، هو أنّ تصعيد تبادل التهديدات بين إسرائيل و«حزب الله» دفع بلبنان الرسمي إلى المبادرة لدفع الوساطة الأمريكيّة قدماً واستعجالها، سعياً إلى تبريد النبرة «العسكريّة» المسلّطة على هذا الملفّ، واحتواء التصعيد، في انتظار ثمار التفاوض الدبلوماسي، وإنْ لم يتمكّن بعد من أن يحصل «لا على حقّ، ولا على باطل» في هذا الشأن، عدا عن تكرار تأكيد الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين متابعة عملية التواصل مع المسؤولين الإسرائيليّين واللبنانيّين، تمهيداً لوضع تصورّه خطياً حيال الجواب الإسرائيلي على الطرْح اللبناني الرسمي.

وأمام استمرار الضبابيّة في أفق الترسيم، ومع اقتراب بدْء سريان مهلة الـ60 يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية خلالها، بدءاً من يوم الخميس وحتى 31 أكتوبر المقبليْن، لا يزال المشهد الداخلي يتخبّط بعشوائيّة تصاعديّة في كلّ الملفّات، بدءاً من الاستحقاق الحكومي، مروراً بكلّ الملفّات الملحّة، وانتهاءً بالاستحقاق الرئاسي.

وبالتالي، يبدو أنّ الغموض سيبقى عنوان المرحلة، من الآن وحتى 31 أكتوبر المقبل، في ظلّ سيناريوهات تبدو لكثيرين أقرب إلى «مغامرات» قد لا تكون محسوبة في الكثير من جوانبها، ما يضع حسّ المسؤولية لدى مختلف الأفرقاء تحت الاختبار من جديد، وفق تأكيد مصادر لـ«البيان».

محطّة مفصليّة

وما بين هذيْن المشهديْن، فإنّ ثمّة كلاماً عن أنّ السِجال المفتوح داخلياً حول تأليف الحكومة يختلف عن السِجال المفتوح بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود، أو احتمالات حصول تصعيد ما. فالسِجال الأوّل المستمرّ لا يبدو أنّه يحمل أيّ مؤشرات للحلّ.

أمّا السِجال الثاني، فيبدو قادراً على الوصول إلى اتفاق، لكنّ المسألة ترتبط بالتوقيت الذي سيكون مضبوطاً على الساعة الأمريكية، إذا لم يحصل أيّ تطوّر يؤدي إلى عرقلة المسار، مع ما يعنيه الأمر من ضرورة انتظار عودة هوكشتاين إلى بيروت ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وفي السياق، عزت أوساط سياسيّة معارِضة التشابك المتزامن بين الاستحقاقات الدستوريّة وملفّ ترسيم الحدود، وما يحمله من حذر ومخاوف حيال أيّ تطوّرات تصعيديّة، وتداعيات الأزمة القائمة في البلد إلى تفلّت الواقع الحكومي «الضائع» بين عرقلة تشكيل حكومة جديدة وإطلاق العنان لحرب الاجتهادات والاحتمالات المتعلقة بواقع حكومة تصريف الأعمال الحالية حيال إدارة الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً في حال حصول الفراغ. وعليه، فإنّ المتابعين ما عادوا يعلّقون أهمية كبرى على اللقاء الخامس، الذي سينعقد مبدئياً هذا الأسبوع، بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي.

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