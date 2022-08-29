العراق: ملتزمون بحماية أمن البعثات الدبلوماسية

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح أمس التزام القوات الأمنية العراقية بحماية أمن البعثات الدبلوماسية كجزء أساسي من مهامها الأمنية في البلاد.

وقال الرئيس صالح، خلال استقباله السفيرة الأسترالية لدى العراق بولا غانلي، إن «الحادث الذي تعرّضت له عجلة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد هو أمر مُدان ومستنكر».

وأكّد أهمية العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين وضرورة رفع سقف التعاون الثنائي بينهما.

وحسب بيان للرئاسة العراقية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات وخصوصاً في المجال الاقتصادي والثقافي والتعاون الأمني وبما يحقق المصالح المتبادلة.

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