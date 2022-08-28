الأردن يحبط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات

المصدر: عمّان - أ.ف.ب

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أعلن الجيش الأردني في بيان أمس أن قواته أحبطت عملية تهريب مخدرات من الأراضي السورية وصادرت أكثر من ستة ملايين حبة كبتاغون و578 كف حشيش.



ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن «المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت فجراً، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية».

وأضاف «جرى تطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين..وضبط المركبة المحملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة». وأوضح أن المركبة كانت تحتوي على «578 كف حشيش وستة ملايين و447 ألف حبة كبتاغون، و1876 حبة كبسول مخدرة نوع لاريكا».

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