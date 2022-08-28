زيارة ماكرون للجزائر تتوج بـ5 اتفاقيات

المصدر: الجزائر- وكالات

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غادر أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر بعد زيارة رسمية دامت لثلاثة أيام. وتم خلالها التوقيع على خمس اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، واتفاق شراكة وتعاون مع معهد باستور، ومذكرة نوايا بين وزارتي الشباب والرياضة للبلدين، والتوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة.

واعتبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال كلمة مقتضبة باللغة الفرنسية، عقب توقيع الإعلان في القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين، أن زيارة نظيره الفرنسي «كانت ناجحة جداً» و«أتاحت تقارباً لم يكن ممكناً لولا شخصية الرئيس ماكرون». كما أكد أنه من الآن فصاعداً، سيتمكن البلدان «من العمل معاً في العديد من المجالات خارج الجزائر وفرنسا»، موضحاً أن «هذا الاندماج سيسمح لنا بالذهاب بعيداً جداً».

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