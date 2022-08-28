فنان ليبي يوثق آخر صورة له قبل مقتله باشتباكات طرابلس

المصدر: طرابلس، تونس - الحبيب الأسود

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أعلن اليوم السبت عن مقتل الفنان الكوميدي الليبي مصطفى بركة نتيجة إصابته برصاص طائش خلال الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس منذ الفجر بين مجموعات مسلحة متصارعة على النفوذ والسلطة والتي خلّفت 13 قتيلاً و95 جريحاً.

وقبل لحظات من مقتله، ظهر الممثل الشاب وهو يقوم بتصوير الاشتباكات العنيفة على سبيل التوثيق، وقال في آخر فيديو بث مباشر له «صورة أخيرة قبل أن أموت».

ويعتبر بركة من أبرز النجوم الليبيين الشبان في عالم الكوميديا، وقد لعب دور بطولة في ستة أعمال كوميدية رمضانية، وظهر أول مرة للجمهور من خلال الشاشة الصغيرة سنة 2014 في السلسلة الهزلية العشوائيون الجزء 1 وأدى دور البطولة.

وشارك بركة في العام 2014 في السلسلة الكوميدية «العندليبي» إلى جانب الممثل القدير فرج عبد الكريم، وفي العام 2015 أدى دور بطولة في المسلسل الكوميدي الاجتماعي«خفافيشط، مع الممثلة القديرة زبيدة قاسم والممثلة أمل نوري والفنان عبدالحفيظ طيره.

وفي العام 2015 أيضاً شارك في السلسلة الكوميدية «سالم وحليمة»، كما أدى دور بطولة في السلسلة الكوميدية «العشوائيون 2»، وفي العام 2017 كان أحد أبطال سلسلة «سالم وحليمة» في جزئه الثاني.

وأدى دور بطولة في سلسلة «لا لا هكي هلبه» ( لا لا هذا كثير)العام 2018 ودور بطولة في سلسلة طسالم وحليمة الجزء 3، وأدى العام ذاته دور بطولة في المسلسل الكوميدي الاجتماعي «غارقين».

وترك مقتل بركة أثراً كبيراً في نفوس الليبيين ولاسيما على صفحات التواصل الاجتماعي التي حملت عبارات الألم والأسى للحادثة المؤلمة، إلى جانب الاستنكار الشديد لاستمرار حرب الجماعات المسلحة في طرابلس، وما تتسبب فيه من خسائر في الأرواح والممتلكات.

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