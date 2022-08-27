المغرب يستدعي سفيره لدى تونس

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، استدعاء سفيرها لدى تونس، حسن طارق، من أجل التشاور، على إثر استقبال الرئيس قيس سعيد، لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية المغربية، أن الرباط "قررت عدم المشاركة في قمة (التيكاد) الثامنة" المقرر انعقادها في تونس.

وأوضحت الخارجية المغربية أن قرار استدعاء السفير "لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الروابط القوية والمتينة بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يرتبطان بتاريخ مشترك ومصير مشترك".

وكان استقبال غالي في إسبانيا من أجل تلقي العلاج، في سنة 2021، قد أثار أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد.

وانتهت الأزمة بإعلان إسبانيا تأييد مقترح الحكم الذاتي الذي طرحته الرباط، من أجل حل ملف الصحراء المغربية.

وقبل أيام، قال الملك محمد السادس، في خطاب موجه إلى الشعب، إن "الموقف من الصحراء هو النظارة التي تنظر بها المملكة إلى العالم".

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