الجزائر وفرنسا توقعان اتفاق شراكة متجددة

المصدر: ( الجزائر، باريس - أ.ف.ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن قصر الإليزيه أمس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوقع اليوم السبت مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون اتفاق «شراكة متجددة».

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيعود «إلى الجزائر العاصمة من وهران ليوقع مع الرئيس تبون إعلاناً مشتركاً من أجل شراكة متجددة وملموسة وطموحة». وتوجه ماكرون الليلة الماضية أنه إلى وهران (غرب الجزائر)، حيث سيلتقي فيها شباباً فنانين ورياضيين. وتحدث ماكرون وتبون لساعات أول من أمس على انفراد وبصحبة وزراء من البلدين بينهم وزيرا الدفاع. وامتدت النقاشات حتى وقت متأخر من الليل حول مسألة التأشيرات بحسب ماكرون.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز