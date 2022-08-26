المعلمون اليمنيون يعلنون الإضراب الشامل في المناطق الحوثية

المصدر: عدن - البيان

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أعلنت نقابة المعلمين اليمنيين في المحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين الإضراب الشامل عن العمل في كافة المرافق التعليمية والتوقف عن العمل الإداري والتربوي، ابتداء من بعد غدٍ الأحد وقالت إن المناشدة لم تعد مجدية ونافعة في ظل التجاهل المتعمد من المسؤولين لمطالبها وطالبت برفع الرواتب.

وأكدت النقابة في بيان أنه وعلى الرغم من أن وضع المعلمين أصبح مزرياً ولا يتحمل الانتظار وحملت الحكومة ما قد يترتب على الإضراب والتصعيد من آثار سلبية بسبب تعطيل العملية التعليمية، وقالت إنه إذا لم تستجب الحكومة للمطالب فإننا سنستمر في التصعيد وصولاً إلى العصيان المدني، وطالبت النقابة بانتظام صرف المرتبات في مواعيدها وفي كل المحافظات، ورفعها بما يتماشى مع الوضع المعيشي وبما لا يقل عن ثلاثة أضعاف المرتب الحالي، نتيجة لانهيار العملة وعدم تماشي قيمة الريال مع القيمة الشرائية للمتطلبات الأساسية.

كما طالبت بصرف المرتبات السابقة وفوارقها والمقرة بأثر رجعي، وصرف مرتبات النازحين لكل سنوات النزوح والتي توقفت لدى وزارة المالية منذ أكثر من سنتين، وكذلك النازحين الذين لم تستكمل أولويات الصرف لهم بسبب المسؤولين في الجهات المختصة. وشددت على ضرورة صرف الحقوق السابقة والمتعلقة بما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، وصرف العلاوات السنوية للمعلمين والمعلمات لكل السنوات منذ عام 2014م، ومنح المعلمين والمعلمات وكامل حقوقهم المعنوية التي تكفل لهم مكانتهم بين أفراد المجتمع.

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