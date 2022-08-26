ماكرون وتبون يوقعان السبت اتفاق "شراكة متجددة" في العاصمة الجزائرية

المصدر: أ ف ب

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أعلن قصر الإليزيه الجمعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوقع السبت مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون اتفاق "شراكة متجددة".

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيعود "إلى الجزائر العاصمة من وهران ليوقع مع الرئيس تبون إعلانا مشتركا من أجل شراكة متجددة وملموسة وطموحة".

وينصّ جدول زيارة ماكرون على أنه سيتوجه مساء الجمعة إلى وهران غرب الجزائر .

وسيلتقي في وهران السبت شبابا فنانين ورياضيين وراقصين، كما سيزور متجر شركة انتاج موسيقى الراي الشهيرة "ديسكو مغرب" الذي عاد إلى دائرة الضوء بعد إبرازه في فيديو أغنية المطرب الفرنسي الجزائري الشهير دي جي سنايك.

وتحدث ماكرون وتبون لساعات أمس الخميس على انفراد وبصحبة وزراء من البلدين بينهم وزيرا الدفاع.

وامتدت النقاشات حتى وقت متأخر من الليل حول مسألة التأشيرات بحسب ماكرون، وذلك بعد أن قررت فرنسا في خريف 2021 خفضها إلى النصف.

وقد شهدت العلاقات بين البلدين فتورا في الأشهر الأخيرة على خلفية هذا الملف إلى جانب قضية الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962).

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