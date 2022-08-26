الرباط وبرلين.. صفحة جديدة من العلاقات

المصدر: (الرباط - د.ب.أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيرته الألمانية أنالينا بايربوك، أمس، على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين مبنية على الوضوح والثقة والتعاون من أجل المصالح المشتركة وفق آليات جديدة.

وأعلن الوزيران، في مؤتمر صحافي عقد بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط في أعقاب زيارة رسمية للوزيرة الألمانية، فتح حوار استراتيجي على مستوى الخارجية وإعادة إحياء اللجنة الاقتصادية للدفع بالتعاون المشترك في المجالين الاقتصادي والمالي وتعزيز الشراكة في مجموعة من المجالات منها الهيدروجين الأخضر والطاقة والاستثمار وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وجدد البلدان، في بيان مشترك، رغبتهما في تطوير العلاقة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما جددت الوزيرة الألمانية الدعوة التي وجهها الرئيس الألماني لملك المغرب لزيارة ألمانيا، منوهة كذلك بالإصلاحات المهمة التي يباشرها المغرب في مجموعة من المجالات والدور المهم الذي يلعبه المغرب كشريك أساس للاتحاد الأوروبي في شمال أفريقيا والقارة السمراء ككل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز