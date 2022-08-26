المساعدات الإماراتية للسودان تعكس عمق العلاقات الأخوية

المصدر: دبي - البيان

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كثفت دولة الإمارات مساعداتها الإنسانية للشعب السوداني الشقيق تجسيداً لرؤية الإمارات الإنسانية، وتعبيراً عن عمق العلاقات الثنائية، خاصة في المحنة التي تمر بها جمهورية السودان.

تنطلق الإمارات في علاقاتها مع الدول الشقيقة من مبادئ الأخوة التاريخية، وتقدم العون وقت الأزمات والطوارئ التي تلم بأي دولة عربية.

وخلال الشهر الجاري، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 25 مليون درهم إلى المتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات في السودان، وللمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا.

إغاثة عاجلة

وأيضاً بتوجيهات رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، نفذت المؤسسة إغاثة عاجلة شملت مساعدات غذائية وطبية إلى السودان، تحتوي على 380 طناً من المواد الغذائية الأساسية و4.5 طن من الأدوية، مخصصة للمتأثرين والنازحين بولايات إقليم دارفور.

وبالإضافة إلى المساعدات الغذائية والطبية، تم البدء بحفر 8 آبار لاستخراج المياه الصالحة للشرب، 4 منها في شرق دارفور و4 في غربه. وشملت المساعدات الغذائية مواد أساسية مثل الأرز والطحين والسكر والحليب والشاي والعدس، بالإضافة إلى منتجات للعناية الشخصية.

محطات مياه

وفي أبريل الماضي، قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات لدى السودان، ثلاث محطات متكاملة لتوفير المياه تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق التي تشهد شحاً في هذا المورد الحيوي في ولاية شمال كردفان، ضمن مبادرات الهيئة لتوسيع نطاق مشروع «سقيا الإمارات» في العديد من الدول تواجه تحديات في توفير مصادر مياه الشرب الصالحة بسبب القحط والجفاف. ويستفيد من هذه المحطات أكثر من 75 ألف شخص في محلية جبرة الشيخ، وقرى وادي الحبال وأم شجيرة ورهيد أبوستة.

دعم غذائي

كما كانت السودان من أوائل الدول التي شهدت عمليات توزيع الدعم الغذائي من مبادرة «المليار وجبة»، التي أطلقتها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالتعاون مع شركائها التشغيليين وفي مقدمتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

وفي مطلع أبريل، قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات رمضانية عاجلة للأشقاء في السودان، لتلبية احتياجات آلاف الأسر في ولايات الخرطوم، وجنوب كردفان، كسلا، النيل الأزرق، نهر النيل، الجزيرة والولاية الشمالية.

وتمثّل علاقات الإمارات بالسودان نموذجاً للتعاون الفعّال في شتى المجالات، في ظل تقارب الرؤى والمواقف تجاه قضايا المنطقة والعالم، وتقف الإمارات إلى جانب السودان في كل ما يحقق طموحات شعبه الشقيق في التنمية والسلام، وما يلبي تطلعاته في التنمية والازدهار. وليس خافياً على أحد، أن الإمارات تسعى جاهدة لأن يكون السودان على طريق التطوّر والازدهار، كما أنها تلتزم بتقديم الدعم الإنساني المستمر للشعب السوداني الشقيق.

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