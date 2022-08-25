السودان: تعيين السفير الأمريكي نقطة تحول كبيرة

المصدر: الخرطوم- وكالات

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أعرب وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، اليوم الخميس، عن سعادته برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الخرطوم وواشنطن، معتبراً أن تعيين السفير الأمريكي لدى السودان يعد «نقطة تحول كبيرة في العلاقات بين البلدين».

وقال علي الصادق في تصريحات خاصة لـ«سكاي نيوز عربية»، بعد لقائه السفير الأمريكي لدى الخرطوم، جون غودفري: «السفير الأمريكي قدم خطاب اعتماده لوزارة الخارجية، تمهيداً لتقديم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة». واستطرد: «السفارة الأمريكية في الخرطوم يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في وصول الأطراف السودانية للانتقال الديمقراطي، وصولاً للانتخابات».

ولفت الصادق، إلى أنه «تم في اللقاء استعراض القضايا العامة بين البلدين». من جانبه، أعرب غودفري عن «سروره لوجوده في السودان، كأول سفير للولايات المتحدة منذ 25 عاماً». كما أعرب عن تطلعه «لتعزيز العلاقات الأمريكية السودانية، ولدينا الكثير من العمل للقيام به».

وقال: «نؤكد التزامنا بالعمل مع جميع الأطراف في السودان، من أجل تسهيل الوصول إلى حل يفضي لعودة الحكومة المدنية إلى السلطة، تلبي تطلعات الشعب السوداني».

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