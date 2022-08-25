محطة للربط الكهربائي بين الأردن وفلسطين

المصدر: (عمّان - د.ب.أ)

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دشن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ونظيره الفلسطيني محمد اشتية في منطقة الرامة بالأغوار أمس، محطة تحويل كهرباء الرامة لمضاعفة تزويد الفلسطينيين بالطاقة الكهربائية من 40 إلى 80 ميغاواط.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية، أزاح رئيسا الوزراء الستارة عن اللوحة التذكارية للمشروع وتجولا في المحطة التي ستسهم في تعزيز تزويد محافظات ومناطق أريحا والقدس ورام الله والبيرة بالطاقة الكهربائية. وعقد رئيس الوزراء ونظيره الفلسطيني لقاء ثنائياً تم خلاله بحث أوجه التعاون المشترك وتعزيز آلياته في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وحركة النقل والعبور عبر جسر الملك حسين.

وأكد الخصاونة، خلال حفل تدشين المشروع الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، أهمية مشروع محطة تحويل كهرباء الرامة للربط الكهربائي بين الأردن وفلسطين في التأسيس للربط الثماني بين الدول العربية وتحسين نوعية وجودة نظام التيار الكهربائي المقدم للفلسطينيين. من جهته، ثمن اشتية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتسهيل سفر الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين وتمديد ساعات العمل على الجسر بما يوفر راحة التنقل بين فلسطين والأردن وإنشاء المشاريع لتحديث وتطوير البنية التحتية على نهر الأردن وإنشاء معابر جديدة للبضائع والمسافرين.

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