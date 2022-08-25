أمريكا تعيد سفيرها إلى السودان

المصدر: (الخرطوم - أ.ف.ب)

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أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أمس، تسلم أول سفير لواشنطن منصبه في هذا البلد منذ نحو ربع قرن.

وقالت في تصريح مكتوب: «وصل السفير جون غودفري إلى الخرطوم ليكون أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ ما يقرب من 25 عاماً».

وأضافت أن السفير سيعمل «على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأمريكي والسوداني ودعم تطلعاتهما إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديمقراطي».

يشار إلى أنه في العام 1997، قلصت واشنطن تمثيلها الدبلوماسي بالخرطوم إلى القائم بالأعمال وفرضت عقوبات اقتصادية أحادية على الخرطوم لاتهامها بـ: «بدعم الإرهاب»، ما أسهم في تعميق الأزمة الاقتصادية للبلاد.

جاء ذلك لاتهام واشنطن نظام حسن البشير الذي تم الإطاحة به العام 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثة عقود بـ:«علاقته بتنظيم القاعدة الذي أقام مؤسسه أسامة بن لادن في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996».

ووضعت الولايات المتحدة السودان على قائمة «الدول الراعية للإرهاب» منذ العام 1993 إلى أن أزالته منها في ديسمبر 2020.

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