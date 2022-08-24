الحكومة اليمنية تتمسك بمطلب تنفيذ كامل بنود الهدنة

المصدر: عدن - البيان

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تمسكت الحكومة اليمنية بموقفها الرافض للقفز على بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في ظل رفض الحوثيين فتح الطرق إلى مدينة تعز وغيرها من المحافظات، وأكدت ضرورة تنفيذ كامل بنود الهدنة وضمان توظيف عائدات موانئ الحديدة لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين. هذا الموقف جاء خلال لقاء جمع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، حيث أكد بن مبارك ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة وإيقاف خروقات الحوثيين والشروع في الفتح الفوري للطرق الرئيسة في تعز، وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع رواتب الموظفين. وتطرق بن مبارك إلى الخروقات المتعددة التي يرتكبها الحوثي والتي تقوض من استفادة اليمنيين من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، مذكراً أنه وخلال الأيام الأخيرة ارتكب الحوثيون أكثر من 175 خرقاً للهدنة في عدد من المناطق المختلفة منها الحديدة وتعز والضالع وغيرها من الجبهات.

وطالب بممارسة المزيد من الضغوط على الحوثيين للالتزام ببنود الهدنة ورفع المعاناة عن اليمنيين، كما أشاد بالدعم الأمريكي لليمن، خصوصاً في المجال الإنساني، وطالب باستمرار هذا الدعم وزيادته خصوصاً فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي للحكومة باعتبار أن الاستقرار الاقتصادي سينعكس بشكل إيجابي على كل المواطنين وسيعزز فرص بناء السلام في اليمن.

من جهته، استعرض فاجن مجالات الدعم الأمريكي القائمة والمستقبلية، بما فيها المساعدات الإنسانية التي تجاوزت اعتماداتها هذا العام المليار دولار، وأشار إلى الدعم الواعد لقوات خفر السواحل، وحرس الحدود اليمنية، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى الدعم المقدم عبر وكالة التنمية الأمريكية، خصوصاً في مجال بناء القدرات المؤسسية. كما أكد السفير الأمريكي التزام بلاده بالعمل لإحلال السلام في اليمن، مجدداً دعم الحكومة الأمريكية لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن واستقرار ووحدة اليمن.

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