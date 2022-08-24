الجيش الأمريكي: نفذنا ضربة في سوريا على أهداف مرتبطة بإيران

المصدر: وكالات

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أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربة في دير الزور بسوريا استهدفت منشآت بنية تحتية تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقالت القيادة المركزية للجيش في بيان إن مثل هذه الضربات تهدف إلى حماية القوات الأمريكية من هجمات الجماعات المدعومة من إيران.

واستشهدت بحادث من هذا القبيل وقع في 15 أغسطس قالت رويترز إنه اشتمل على هجوم بطائرة مسيرة على مجمع يديره التحالف ومقاتلو المعارضة السورية المدعومون من الولايات المتحدة لم يوقع إصابات.

ولم يذكر البيان عن الضربة الأمريكية يوم الثلاثاء ما إذا كانت هناك إصابات.

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